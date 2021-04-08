Катунь24: В России на упаковках фастфуда могут появиться устрашающие картинки, как на пачках сигарет

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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По ее мнению, производителям блюд быстрого питания необходимо указывать подробный состав компонентов продукции. При этом надпись о содержании вредных компонентов должна быть яркой и занимать не менее 17 % всей площади упаковки. Также на упаковке необходимо разместить картинки с заболеваниями, которые могут быть вызваны употреблением таких продуктов, они должны занимать не менее 50 %.

Как отмечает RT, копии обращений направили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Катунь24