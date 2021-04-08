Катунь24: В Госдуме предложили разрешить лечить животных препаратами для людей

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внёс в Госдуму поправку, разрешающую ветеринарам лечить животных человеческими медикаментами, если нет аналогов среди ветеринарных.

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Отметим, сейчас по закону ветклиники имеют право закупать медпрепараты только из разрешённого реестра ветеринарных лекарств. Поэтому ветеринарам иногда приходится в обход закона приобретать медикаменты, предназначенные для людей, поскольку они необходимы для спасения животного и не имеют аналогов в ветреестре.

«По факту у нас все ветеринары к этому прибегают, но полулегально: покупают в аптеках, потому что ветклиника их не может купить. Мы предлагаем делать это на законных основаниях, потому что реестр медицинских препаратов в 10 раз шире, чем реестр ветеринарных препаратов», — цитирует Бурматова «Парламентская газета».

По его словам, подобная практика уже существует за рубежом. Бурматов подчеркнул, что эти поправки позволят спасти многих животных, поскольку у них много схожих с людьми заболеваний, где могут помочь медпрепараты для людей.

Катунь24