Катунь24: Вокалистка из Барнаула примет участие в конкурсе «Новая звезда»

Ольга Шевченко представит Алтайский край на всероссийском конкурсе «Новая звезда – 2021».

Фото: личная страница Ольги Шевченко в Instagram

Цель конкурса – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны, а также отразить всю красоту и многообразие регионов России. Главный приз – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.

Ольге Шевченко 25 лет, она неоднократно представляла Алтайский край на международных вокальных конкурсах. Девушка с детства занималась в музыкальной школе по классу фортепиано и пела в эстрадной студии. Окончила экономический факультет аграрного университета и эстрадно-джазовый Алтайского краевого колледжа культуры. Ольга пишет стихи и песни. На телепроекте «Новая звезда» готова доказать, что на Алтае живут самые творческие и музыкальные люди.

Эфиры программы будут проходить еженедельно с 17 апреля 2021 года. Жители региона могут поддержать конкурсантку путем смс-голосования. Финал конкурса состоится 13 и 14 июня.

17 апреля стартует прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Новая звезда – 2022».

Катунь24