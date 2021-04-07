Катунь24: В России упростят оформление маткапитала на выплаты для детей

Соответствующий проект приказа разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.

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Изменения коснулись перечня сведений, которые необходимо предоставить для оформления ежемесячных пособий на первого и второго ребенка младше трех лет.

«Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет на первого и второго ребенка», — сообщили в пресс-службе.

Согласно документу, теперь выплаты будут оформляться по упрощенной схеме: граждан освободят от необходимости сбора сведений о доходах членов семьи.

Сейчас эти документы собирают родители и предоставляют их в органы соцзащиты или Пенсионный фонд, теперь все сведения орган будет получать самостоятельно в рамках электронного взаимодействия.

Как отмечают в Минтруде, для оформления пособий на первого ребенка родителям необходимо лично передать сведения о доходах в органы соцзащиты или в ПФР, если оформляются выплаты на второго ребенка из средств маткапитала.

Катунь24