Катунь24: В МЧС рассказали подробности ночной эвакуации аварийного дома в Барнауле

55 жителей барнаульского многоквартирного дома на улице 1-й Западной, 51 экстренно эвакуировали из-за возможности обрушения здания. Сообщение об угрозе поступило в диспетчерскую службу в 21:20. Пострадавших нет.

Embedded video for В МЧС рассказали подробности ночной эвакуации аварийного дома в Барнауле

На место немедленно выехали сотрудники спасательной службы, руководители администраций города и Октябрьского района, полиция и медики.

«Из аварийного здания самостоятельно вышли 11 человек. Сотрудники МЧС при помощи подъёмника из дома успешно эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей», — сообщил Андрей Поздняков, заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Практически до 4 утра демонтировали опасные конструкции, которые могли обвалиться. В 3:50 работа была завершена. Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧС для органов управления сил и средств Октябрьского звена города Барнаула.

Также комиссией было принято решение о финансировании инженерно-технического обследование дома. Сейчас семь жителей аварийного дома находятся в пункте временного размещения. Остальные пока переехали к родственникам. Пострадавших нет.

Стало известно, что Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении лиц, ответственных за расселение дома. Их обвиняют в халатности. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24