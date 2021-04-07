Катунь24: В России объявили «гаражную амнистию»

Теперь владельцы гаражей смогут стать официальными собственниками объектов в упрощенном порядке.

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Советующий документ 5 апреля был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону граждане смогут одним заявлением оформить право на земельные участки, где расположены их гаражи. Также собственников освободят от самостоятельной постановки объекта на кадастровый учет — этим будет заниматься орган государственной власти или орган местного самоуправления. Упрощенный порядок будет действовать для тех, чьи гаражи были построены до декабря 2004 года.

Нельзя будет получить землю под гаражами, которые не являются объектами капитального строительства. Также в «амнистии» откажут и тем россиянам, чьи гаражи признаны самовольными постройками и подлежат сносу.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Срок действия «амнистии» — до 1 сентября 2026 года.

Катунь24