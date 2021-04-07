Катунь24: В Алтайском крае началась первая волна паводка

Активная фаза началась на реках Чарыш, Алей и Ануй. Оперативные группы специалистов Центрального аппарата МЧС России, Сибирского спасательного центра направлены в несколько районов Алтайского края, где начал расти уровень воды в реках.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В случае прохождения первой волны паводка по наихудшему сценарию в регионе рискуют быть подтопленными более 80 населенных пунктов, сообщил ТАСС сегодня, 6 апреля 2021 года, начальник Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

«Мы фиксируем активную фазу вскрытия рек по югу края – это реки Чарыш, Алей, Ануй. Учитывая активную фазу вскрытия рек, оперативные группы направлены в Красногорский, Бийский и Чарышский районы. До достижения критических показателей на реке Алей еще далеко. Там у нас также расположено Гилевское водохранилище, пока оно функционирует в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки ситуация позволяет уменьшить уровень воды. В крае 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях подвержены риску подтопления во время весеннего половодья, 45 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях находятся в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами», – рассказал Александр Макаров.

Первая волна паводка началась по южным районам края раньше среднемноголетних значений на 2-5 дней. В зонах возможного подтопления в крае находятся 182 населенных пункта с населением более 45 тыс. человек. Для защиты населения сформирована группировка численностью более 16 тыс. человек.

Кроме того, Александр Макаров отметил, что Алтайский край подвержен подтоплениям, связанными с таянием ледников в соседней Республике Алтай. При наихудшем развитии паводковой ситуации во время второй волны паводка в регионе рискуют быть подтопленными 129 населенных пунктов. Однако, по словам Макарова, это может произойти не ранее конца мая текущего года. Также, по данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в 2021 году осложнить прохождение паводка может переувлажнение почвы.

Катунь24