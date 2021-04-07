Катунь24: В АлтГУ проходит деловая игра «Евразийская модель ООН»

Задача участников – представить различные страны с их проблемами. А в ходе дебатов и дискуссий предлагаются варианты решения различных ситуаций.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В АлтГУ проходит деловая игра «Евразийская модель ООН»

«Евразийская модель ООН» – сплав конференции и ролевой игры, во время которой каждый участник сможет внести собственный вклад в решение глобальных проблем современности. И познакомиться с особенностями работы Организации объединенных наций.

На форуме организовали работу трех комитетов. Это Генеральная ассамблея ООН, Совет безопасности и Совет безопасности исторического комитета. Решения проблем в этих направлениях придумывают сами участники. Для этого им необходимо наладить взаимодействие всех комитетов ООН.

Одни из важных тем дискуссий – это предотвращение террора, соблюдение между странами гуманитарных прав и прекращение военных действий в разных государствах. Алтайская ассамблея продлится 3 дня. И, может быть, этого хватит, чтобы студенты и школьники решили эти проблемы.

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