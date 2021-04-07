Катунь24: В Алтайском крае направят 950 млн рублей на модернизацию объектов ЖКХ

Средства пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения в 2021 году.

Фото: Минстрой Алтайского края

Соответствующее распоряжение о распределении субсидий между муниципальными образованиями подписано губернатором Алтайского края Виктором Томенко 31 марта 2021 года. В перечень вошло 32 объекта, сообщает Минстрой Алтайского края.

Работы проведут в Славгороде, Алтайском, Бийском, Благовещенском, Бурлинском, Завьяловском, Змеиногорском, Каменском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Локтевском, Мамонтовском, Михайловском, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Рубцовском, Солтонском, Топчихинском, Третьяковском, Троицком, Усть-Калманском и Целинном районах.

В 2020 году в селе Целинном Целинного района установили модульную котельную в микрорайоне ПМК. Сейчас запланирована замена почти двух километров теплосети. Это позволит обеспечить качественным теплоснабжением жителей 13 многоквартирных домов, детский сад «Светлячок» и снизить эксплуатационные затраты. В поселке Благовещенка действующая котельная «Нефтебаза» находится в изношенном состоянии. Это приводит к периодическим порывам сети во время отопительного периода. В 2021 году в райцентре заменят котельное оборудование, отремонтируют участок сети протяженностью более одного километра.

«Как и в прошлом году, часть муниципалитетов обновит всю тепловую сеть, некоторые районы продолжат капитально ремонтировать действующие котельные с заменой оборудования на новое и более энергоэффективное. В этом году запланирована и поставка модульных и блочно-модульных котельных», – отмечает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Григоренко.

Катунь24