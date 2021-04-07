Катунь24: В России решили ввести новые меняющиеся дорожные знаки

Знаки будут предназначены для магистралей, чтобы контролировать скорость автомобилей при плохой погоде.

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На трассах и шоссе планируют установить специальные контрольные комплексы с камерами, а динамические электронные дорожные знаки в свою очередь помогут вовремя изменять данные об ограничении скорости в зависимости от погодных условий, пишет ТАСС.

Автор разработки «Технологии распознавания» считает, что эта система поможет штрафовать водителей, игнорирующих ограничения, действующие в условиях гололедицы и условиях низкой видимости.

Уточняется, что первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло. Водителям придется снижать скорость постепенно и плавно — иначе тоже могут оштрафовать. Если автомобилист не снизит скорость при проезде через эту систему, тогда его зафиксирует вторая камера.

При хорошей погоде устройства смогут разрешать водителям магистралей разгоняться до 110 км/ч.

Отметим, на сегодняшний день функцию ограничителей скорости при сложных дорожных условиях выполняют стационарные знаки, которые сопровождаются табличками с изображением грозовых туч. Однако системы, которая бы контролировала соблюдение этих знаков, нет.

Катунь24