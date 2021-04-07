Катунь24: В Барнауле запретят парковку около корпуса АлтГТУ

Катунь24: В Барнауле запретят парковку около корпуса АлтГТУ07.04.2021
Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств установят около корпуса ИнБиоХим технического университета.
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Дорожные знаки установят на улице Кирова в районе пересечения с улицей М. Горького 19 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула уточнили, что ограничение остановок на этом участке необходимо для безопасности дорожного движения и общественного порядка.