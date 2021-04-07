Катунь24: В Барнауле две девочки получили травмы из-за дефектной крышки люка

Дети пострадали из-за халатности 42-летнего сотрудника теплосетевой компании, однако мужчина свою вину не признает.

Фото: Следком по Алтайскому краю

Как сообщили в региональном Следкоме, в должностные обязанности мастера входило обследование элементов теплосети, в том числе осмотр прилегания крышек люка к опорной поверхности корпусов тепловых камер.

На улице Солнечная поляна на корпусе одного из посадочных колец отсутствовал выступ для опоры крышки люка, ведущей в тепловую камеру, что не исключало ее вращения в крепежных пазах.

Утром 7 мая 2019 года 10-летняя девочка, прогуливаясь с собакой, наступила на крышку люка и провалилась одной ногой в тепловую камеру. Вечером этого же дня четырехлетняя девочка, гуляя с родителями, также наступила на крышку. Крышка повернулась, и ребенок упал на бетонный пол колодца высотой более 3 метров. При падении девочка получила различные травмы.

Обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался. Но следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24