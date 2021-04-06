Катунь24: В Алтайском крае подросток погиб, надышавшись газом из баллончика

Инцидент произошел вчера, 4 апреля 2021 года, в Косихинском районе.

Фото: Следком по Алтайскому краю

В этот день 16-летний подросток гулял со своими знакомыми и решил купить в магазине баллончик с бытовым газом. При вдыхании паров газа ему стало плохо. Парень упал на крыльце заброшенного здания, где вскоре скончался до приезда врачей скорой помощи.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. Расследование уголовного дела продолжается.

«Следует отметить, что следственное управление по Алтайскому краю вышло с инициативой в местные законодательные органы о принятии закона о запрете розничной продажи несовершеннолетним лицам товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект рассмотрен в марте текущего года на очередной сессии АКЗС и принят в первом чтении», — сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24