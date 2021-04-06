Катунь24: В Алтайский край прилетели журавли

Фото и видео грациозных птиц опубликовал в группе программы «Усынови заказник» во «ВКонтакте» один из её подписчиков.

Серый журавль – крупная птица высотой около 115 см, с размахом крыльев 180-200 см. Весит до 6 кг. Гнездится на большей части территории России. В Алтайском крае этих птиц считают сигналом прихода настоящего тепла и весны и встречают в первых числа апреля.

«Наконец-то дождались! Ясный солнечный день, и тут знакомые крики журавлей: полсотни птиц вернулись на родину, оглашая округу своим криком. Каждый день весны дарит что-нибудь новое – встречайте!» – прокомментировал публикацию её автор Игорь Лисуконь.

Видео: Игорь Лисуконь

Катунь24