Катунь24: В Алтайском крае от коронавируса вакцинировали около 105 тысяч человек

Это 10 % от запланированного объёма в регионе. До сентября текущего года в регионе планируют вакцинировать 60 % жителей – примерно 1,1 млн человек.

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Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Алтайского края, которое провел губернатор Виктор Томенко.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов отметил, что всего в регион поступило 135 тысяч доз вакцины.

«Вакцинировано свыше 104 тысяч жителей Алтайского края. Завершили вакцинацию свыше 69 тысяч человек», – отчитался Дмитрий Попов.

Всего использовано 84 % доз поступившей вакцины.

Глава региона обратил внимание на необходимость усиления организационной и информационной работы по мере того, как увеличиваются темпы и объемы поступления вакцины в регион.

«У тех, кто вакцинировался, случаев, вызывающих опасения, волнения и другие сложности, нет. Про это надо рассказывать», — подчеркнул губернатор.

В частности, из числа вакцинированных 20 тысяч граждан старше 70 лет, более 4 тысяч человек – старше 80 лет, около 150 человек – старше 90 лет.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов также подчеркнул, что вакцинация не ставит задачу обеспечить 100 % иммунитет от коронавируса, она призвана предотвратить тяжёлые случаи пневмонии.

Катунь24