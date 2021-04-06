Катунь24: В Алтайском крае военные перекроют Чуйский тракт

Катунь24: В Алтайском крае военные перекроют Чуйский тракт06.04.2021
Временное ограничение движения будет действовать три часа.
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Сегодня, 5 апреля, будет приостановлено движение по Чуйскому тракту для всех видов транспорта. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспеции.
Ограничение движения связано с плановым перемещением военных колонн. Оно будет действовать с 19:30 до 22:30 на нескольких участках:
- Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Бобровка;
- Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром Лесной.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.