Катунь24: В Алтайском крае военные перекроют Чуйский тракт

Временное ограничение движения будет действовать три часа.

Фото: pixabay.com

Сегодня, 5 апреля, будет приостановлено движение по Чуйскому тракту для всех видов транспорта. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспеции.

Ограничение движения связано с плановым перемещением военных колонн. Оно будет действовать с 19:30 до 22:30 на нескольких участках:

Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Бобровка;

Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром Лесной.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.

Катунь24