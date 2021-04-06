Катунь24: В Алтайском крае стартует программа подготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики

О начале нового регионального образовательного проекта было объявлено во время церемонии вручения дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

Программу 2019-2020 учебного года завершили 74 слушателя. Учеба была организована на базе ведущих вузов: в Алтайском государственном университете (25 человек), Алтайском государственном техническом университете (21 человек), Бийском технологическом институте (15 человек), Рубцовском индустриальном институте (10 человек), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2 человека).

В торжественной обстановке документы об успешном завершении обучения вручили заместители председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь и Александр Климин.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется уже около четверти века и является очень востребованной в Алтайском крае. Дипломы вручены выпускникам 23-го по счету года обучения, отметил Виталий Снесарь.

«Это замечательный инструмент поиска и обнаружения, поддержки и дальнейшего сотрудничества с замечательными, инициативными, талантливыми людьми, которые стремятся сделать себя совершеннее, сделать совершеннее мир вокруг, продвинуть себя, свой коллектив и в целом свой регион на карте нашей большой страны. За ваш личный инициативный вклад в экономику и социальную сферу нашего региона всем вам огромное спасибо! Думаю, что полученный вами опыт в ходе общения с преподавателями и общения друг с другом будет дополнительным стимулом и мотиватором для дальнейшего движения вперед. Правительство Алтайского края, губернатор отдают должное реализации этой программы. Мы по-прежнему будем поддерживать программу, которая для нас является очень серьезным, заметным явлением при подготовке кадров для экономики и социальной сферы», — отметил Виталий Снесарь.

Он поблагодарил преподавателей высших учебных заведений за качественное наполнение содержания учебных программ, которые обновляются в зависимости от динамично меняющейся жизни, экономической ситуации, законодательства.

К выпускникам также обратился заместитель председателя правительства Александр Климин, который успешно завершил обучение по Президентской программе в 2001 году. Он отметил, что даже в год пандемии образовательный проект не утратил своей популярности и привлек большое количество слушателей.

«Особо радует, что многие из вас представляют отрасли промышленности, энергетики, дорожного строительства, то есть реального сектора, который необходимо сегодня развивать. Я очень надеюсь, что именно подготовка таких специалистов приведет к росту экономики нашего края. Необходимость перманентного образования для развития бизнеса неоспорима: мы живем в такое время, когда происходит цифровая революция, непрерывно идет трансформация общества. Сегодня есть огромная потребность в быстром получении новых навыков и дополнительных знаний, и такой инструмент, как Президентская программа, эту возможность нам всем предоставляет. Правительство Алтайского края также работает в этом направлении: мы разрабатываем свои региональные программы профессиональной переподготовки. В ближайшее время будет начата образовательная программа подготовки кадров для промышленности и энергетики. И я обращаюсь к присутствующим в этом зале руководителям из числа выпускников Президентской программы, чтобы вы направляли своих сотрудников на наши региональные программы по принципу «научился сам — обучи другого», — подчеркнул Александр Климин.

В 2019-2020 учебном году обучение в рамках Президентской программы завершили 74 руководителя, представителя организаций Алтайского края, из них:

в Алтайском государственном университете по направлению «Стратегический менеджмент и управление развитием» — 25 человек;

в Алтайском государственном техническом университете — 13 человек по направлению «Менеджмент», по направлению «Финансовый менеджмент» — 9 человек;

в Бийском технологическом институте по направлению «Менеджмент» — 15 человек;

в Рубцовском индустриальном институте завершили обучение по направлению «Менеджмент» 10 человек;

в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Топ-менеджер» — 2 человека.

47 % выпускников этого года представляют крупные предприятия Алтайского края: «Алтайкрайэнерго», «Газпром газораспределение Барнаул», «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ», «Алтайвитамины», ФМПЦ «Алтай» и другие. 38 % работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, таких как «Торговый дом «Аврора», ИП Леушина, компания «Сибирский дар природы», «Котельно-промышленная компания» и других. 15 % выпускников представляют бюджетную сферу. Это государственные предприятия дорожного хозяйства Алтайского края. 46 % руководителей и специалистов проживают в малых городах и сельских районах края.

Катунь24