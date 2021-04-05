Катунь24: Врачи рассказали, как распознать сердечный приступ

Симптомы сердечного приступа несложно спутать с другими недугами. «РИА Новости» со ссылкой на данные Британского фонда сердца рассказало, как распознать смертельно опасное состояние.

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Ключевым симптомом является то, что дискомфорт в груди не проходит, а также распространяется на другие части тела — шею, челюсть, спину, руки или желудок. Такие состояния требуют экстренного обращения к медикам.

Также на сердечный приступ могут указывать тошнота, головокружение или одышка. Некоторые пациенты испытывают внезапное чувство тревоги, напоминающее паническую атаку.

По утверждению специалистов, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно.

Катунь24