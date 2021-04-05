Катунь24: Василий Теплый: традиции и приметы на 4 апреля

По приметам на 4 апреля предсказывали урожай. В народном календаре дата получила следующие названия:

Василий теплый;

Василий парник;

Василий капельник;

Василий солнечник.

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Православная церковь в этот день почитает священномученика Василия, пресвитера Анкирского, жившего в IV веке на территории Малой Азии.

Василий ревностно и неустанно защищал свою паству от арианства, распространившегося в то время, за что стал жертвой преследований и был подвергнут истязаниям. Когда же в Анкиру прибыл Юлиан Отступник, отвергший христианство и вернувшийся к язычеству, святитель смело обличил его и предсказал ему скорую кончину. Пророчество святого сбылось: Юлиан в скором времени умер. За такие речи Василий был подвергнут жестоким мукам. По одной версии, он скончался от истязаний около 362-363 года, по другой – в 360 году был сослан императором Констанцием в Иллирию, где, скорее всего, и умер.

Традиции и обычаи

Своё прозвище «теплый» мученик Василий получил за то, что к этому времени на всей территории Руси уже заметно теплело. А «солнечником» святого прозвали потому, что 4 апреля крестьяне по солнцу гадали о будущем урожае. В старину в этот день хозяйки пекли калачи из пшеничной муки, по форме напоминающие солнечный диск. С них начиналась любая трапеза.

На Руси к калачам относились с большой любовью. Их подавали и в бедных домах, и к царскому столу. Царь, в знак особого уважения, посылал калачи в дар Высшему духовенству. Наши предки к хлебу всегда относились с почтением, почитая его как дар Божий и символ изобилия, достатка и материального благополучия. На столах чаще всего можно было встретить хлеб из ржаной муки, потому что она была намного дешевле пшеничной. Если случался неурожай, в муку добавляли перетертые картофель, свёклу, морковь, а в крайних случаях желуди, лебеду, крапиву и кору дуба. Большим уважением у наших предков пользовались пекари.

На Василия теплого хозяева осматривали свои постройки. Если дом был худ и приходило время заново строиться, то следили за капелью, чтобы выбрать подходящее место. Если капель с крыши падает и ударяется о землю, то это место не подходит для строительства, считалось, что оно «подпустит» воду.

К Василию капельнику обычно полностью портится санный путь. Крестьяне говорили: «Василий – выверни оглобли». Но санный путь становится непроезжим не в один день. Наши пращуры подмечали: или неделю до Благовещенья (7 апреля) не доездишь, или неделю переездишь.

К этому дню зацветает орешник и медуница. Если на земле ещё лежал снег, то хозяйки белили на нём холсты. Холсты выносили на снег, оставляя греться под лучами весеннего солнца. Это помогала сделать их белее и прочнее.

Приметы и поверья

Рано утром в этот день обязательно смотрели на солнце: если оно в кругах – быть богатому урожаю. Если при восходе солнца появились красные круги на небе, то год будет плодородным. Синие облака по небу плывут – к теплу и дождю. Снег на муравейнике с северной стороны сошел – к теплому и долгому лету. Если же снег с южной стороны муравейника растаял, то лето будет прохладное. Снег сошел, а на его месте появилась паутина – будет помеха хорошему урожаю. Сны с 3 на 4 апреля точны. Сбудутся через 7-10 дней. Сновидение, приснившееся днем 4 апреля, предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшем будущем.

Люди, родившиеся 4 апреля, могут стать хорошими кузнецами. Им подходит алмаз.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24