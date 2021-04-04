Катунь24: В Центробанке рассказали, какой платеж считается подозрительным

Как не стать жертвой жуликов, выдающих себя за представителей кредитной организации, объяснил в интервью радио Sputnik первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёы.

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Говорить о каком-то одном критерии, по которому платеж или другая транзакция могут быть признаны подозрительными, нельзя, поскольку антифрод-системы (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством»), которые работают в финансовых организациях, оценивают ситуацию по многим параметрам. В среднем их не меньше 50, в зависимости от размера банка их количество может доходить до полутора тысяч.

«Эти критерии в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля пользователя, его типичного поведения. Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание», – сказал Артем Сычев.

Также эксперт объяснил алгоритм действий банка в такой ситуации.

«Банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж. Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или прекратить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию», – предупредил эксперт.

По его словам, выдавать себя за работников службы безопасности банка могут телефонные мошенники. Изобличить их очень просто – при наличии сомнений самим перезвонить в контакт-центр своего банка. Также ни в коем случае нельзя сообщать по телефону персональные данные: номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее.

Катунь24