Катунь24: В Камне-на-Оби выдвинули обвинение директору, укравшему с помощью родственника 153 тысячи рублей

Мужчине выдвинуто обвинение по двум статьям: «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог».

Фото: altai-krai.sledcom.ru

По данным Алтайского следкома, в 2019 году заместитель директора предприятия трудоустроил в учреждение на должность слесаря-ремонтника своего родственника, а также дал указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении им своих служебных обязанностей. В результате заместитель директора МУП, используя служебное положение руководителя, при пособничестве своего родственника похитил в пользу последнего более 153 тысяч рублей, чем причинил значительный материальный ущерб муниципальному предприятию города Камень-на-Оби.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью. Для возмещения ущерба следствием наложен арест на его имущество обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24