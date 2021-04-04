Катунь24: В Барнауле ликвидировали пожар в многоэтажном доме

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МСЧ России по Алтайскому краю сегодня, 3 апреля 2021 года.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар случился в одной из квартир десятиэтажного жилого дома по улице 6-я Нагорная. По прибытию специалисты установили, что возгорание произошло на 9 этаже и приступили к эвакуации людей из опасной зоны.

По предварительным данным, пожарные вывели из квартир 9 человек, в том числе одного ребёнка. В условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы. Вскоре пожар был ликвидирован, от огня пострадали домашние вещи и бытовая техника на площади около 10 квадратных метров. Случаев гибели и травмирования людей удалось не допустить. Причину и обстоятельства случившегося установят специалисты.

Катунь24