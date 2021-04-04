Катунь24: В барнаульской квартире обрушился потолок

О происшествии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Barnaul 22

Потолок обрушился сегодня, 3 апреля 2021 года, в одной из квартир дома по адресу: улица Матросова, 197. При обрушении хозяйка квартиры не пострадала.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Собственники должны были покинуть помещение до января 2019 года. Однако, по информации пользователей соцсетей, из аварийного дома все ещё никто не расселен, сам дом также находится на своём месте.

«Дом заброшен, никогда никакого ремонта ни текущего, ни капитального в нём не делалось. Также полы давно в подъезде провалились… Сами жители какие-то доски подкладывали, чтоб не провалиться в ямы: по таким шатающимся полам ходили и старики, и дети», – пишут пользователи соцсетей.



Катунь24