Катунь24: В Алтайском крае началась продажа билетов на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

На каждый из четырех дней состязаний продадут по 2 тысячи билетов на зрительскую трибуну и еще 4750 билетов на набережную гребного канала в зрительскую зону (без места на трибуне).

Фото: Алтайский спорт

О старте продажи билетов сообщает «Алтайский спорт». Их можно приобрести на сайте Kassy.Ru, а также в офлайн-кассах по демократичным ценам: 200 рублей – на трибуну, 100 рублей – на набережную, дети до пяти лет могут пройти бесплатно.

Гипермаркет «Лента»: ул. Власихинская, 67; тел. +7 (983) 555-25-30. Часы работы: пн-вс 10:00 — 21:00

ТРЦ «Европа»: Павловский тракт, 251в; тел. +7 (983) 555-20-19. Часы работы: пн-вс 10:00−21:00

ТРЦ «Пионер»: пр. Ленина, 102в; тел. +7 (983) 386-17-10. Часы работы: пн-вс 10:00 — 21:00

ТЦ «БУМ»: Г. Исакова, 260. Часы работы: пн-вс 10:00 — 20:00

ТРЦ «Весна»: ул. Малахова, 86в; тел. +7 (983) 386-17-26. Часы работы: пн-вс 10:00 — 22:00

Билет будет действовать только в течение того дня, на который куплен. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале и гребном канале. Также по билету можно будет бесплатно доехать от речного вокзала до места проведения соревнований. Всего на это запланировали по 68 рейсов ежедневно.

Напомним, этап Кубка мира впервые пройдет на территории Алтайского края.

Катунь24