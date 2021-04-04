Катунь24: В России ликвидируют главк Следственного комитета по особо важным делам

Приказ «О внесении изменений в штат центрального аппарата Следственного комитета» недавно подписал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает «Коммерсант».

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В Главном управлении по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) служат следователи по особо важным делам при нем самом в званиях генералов и полковников. Теряющий самостоятельность главк после сокращений станет подразделением главного следственного управления (ГСУ) комитета, которым еще недавно руководил первый заместитель Александра Бастрыкина генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев, получивший под контроль все следствие центрального аппарата ведомства и целый ряд его подразделений в регионах.

Сотрудникам ГУРОВД поручались расследования самых громких уголовных дел последних лет — от губернаторских взяток и терактов. Все это время подразделение было самостоятельным главком.

В ГУРОВД служит 104 человека, в том числе все старшие следователи по особо важным делам при председателе СКР, которые назначаются указом президента. Большинство из сотрудников имеют звание полковников, а 15 — генерал-майоров. В составе обновленного ГСУ штатная численность управления составит 94 человека, которые будут распределены по двум следственным отделам. «Коммерсант» отмечает, что в Следственном комитете России назвали реформу ГУРОВД логичным «аппаратным преобразованием».

Катунь24