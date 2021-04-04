Катунь24: В Алтайском крае начался творческий конкурс «Студенческая весна. Феста – 2021»

Фестиваль пройдет с 3 по 9 апреля 2021 года в Барнауле.

Фото: vk.com/festa

Участниками станет около тысячи студентов высших и профессиональных образовательных организаций региона. В Алтайском крае «Студенческая весна» пройдёт уже в 14 раз.

Конкурсная программа фестиваля включает в себя вокальное, музыкально-исполнительское, танцевальное, театральное направления, выступления в оригинальном жанре, конкурс журналистов, фото- и видеоконкурсы, а также концертные программы. В каждой из номинаций определят победителей и призёров, однако по решению оргкомитета фестиваля общий зачёт в 2021 году отменён, сообщает пресс-служба КДМ.

3 апреля 2021 года к работе приступают участники направления «Журналистика»: сегодня студенты проведут установочный сбор и ярмарку СМИ. Открытие фестиваля пройдет в 14:00: участники творческих коллективов проведут танцевальный флешмобом в Нагорном парке Барнаула. В нем поучаствуют около 150 представителей лучших студенческих хореографических коллективов.

Выступления и смотры пройдут на площадках вузов краевой столицы и в Краевом дворце молодёжи. Лучшие номера «Фесты» войдут в программу гала-концерта, который состоится 9 апреля в 17:00 в ДК города Барнаула (ул. Антона Петрова 146а).

За ходом фестиваля и успехами участников можно следить в группе «Студвесны» во «ВКонтакте».

Катунь24