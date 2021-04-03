Катунь24: В Барнауле началась программа «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»

Программа проходит в рамках всероссийского проекта «Сделаем вместе». В Алтайском краевом детском экологическом центре состоялся первый открытый урок на тему ЗОЖ. На занятии побывала наш корреспондент Тата Геворгян.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле началась программа «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»

ЗОЖ — дело семейное. Яркий тому пример — семья Гавриленко из Тальменского района. Дети занимаются спортивными бальными танцами и волейболом. Родители тщательно следят за питанием. Все вместе пропагандируют здоровый образ жизни. Гавриленко и еще 6 семей со всего края приняли участие в открытом уроке, посвященном ЗОЖ. Занятие прошло в Алтайском краевом детском экологическом центре.

Поделиться опытом, получить советы экспертов по правильному питанию, профилактике заболеваний и воспитанию здорового поколения приехали семьи из Павловского, Тальменского, Ребрихинского, Калманского районов и Барнаула. Открытый урок в семейном формате прошел впервые. Он дал старт акции «Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития» в рамках всероссийского проекта «Сделаем вместе». Это детское движение, которое популяризирует ЗОЖ, экологию и патриотизм. За 4 года в акциях проекта поучаствовало больше 60 тысяч алтайских школьников.

В рамках акции такие уроки пройдут по всей стране. Школьники смогут заниматься исследовательской работой, а педагоги повышать квалификацию. В Алтайском крае занятия пройдут с 22 мая по 15 июня. Заявки на участие и подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте.

Катунь24