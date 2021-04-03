Катунь24: В Алтайском крае усилят работу по развитию системы социального партнерства в сфере малого и среднего бизнеса

Этот вопрос обсуждался сегодня, 2 апреля, на очередном заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел Губернатор края Виктор Томенко.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for В Алтайском крае усилят работу по развитию системы социального партнерства в сфере малого и среднего бизнеса

Глава региона напомнил, что 31 марта было подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы.

«Принимая участие в церемонии подписания, Президент нашей страны отметил, что уважение к человеку труда, социальное партнерство, экономическая солидарность — это важнейшие положения, которые заложены в новой редакции Конституции России. Нужно, чтобы эти положения Конституции работали на уровне каждого района, региона, области, города, в конкретных трудовых коллективах и на предприятиях», — напомнил Виктор Томенко.

В крае система социального партнерства действует уже почти три десятилетия.

«Наша с вами работа направлена на обеспечение безопасных условий труда, организацию эффективной занятости, создание условий для роста производительности труда, повышение социальной ответственности работодателей. Эта работа подчинена главной цели — чтобы наши земляки, жители Алтайского края, жили лучше, могли больше зарабатывать и повышать уровень жизни и благосостояние. Эти приоритеты, безусловно, учтены в нашей ежедневной деятельности, эти направления мы будем реализовывать в рамках нашего регионального трехстороннего соглашения с вашим непосредственным участием», — подчеркнул Губернатор.

На заседании были подведены итоги реализации регионального закона «Об охране труда в Алтайском крае» в 2020 году. С информацией выступили заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Наталья Третьякова, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Так, в 2020 году за счет всех источников финансирования на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в регионе направлено свыше 260 миллионов рублей. В том числе за счет средств краевого бюджета — 2,8 миллиона рублей. Государственная политика в области охраны труда реализуется Правительством Алтайского края во взаимодействии с социальными партнерами, федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Один из итогов года — снижение на 23 процента общего производственного травматизма. 18,7 тысячи руководителей и специалистов прошли обучение по охране труда, на 90 тысяч рабочих мест проведена специальная оценка условий труда.

Еще один актуальный вопрос, рассмотренный трехсторонней комиссией, касался развития системы социального партнерства в сфере малого и среднего бизнеса. Наиболее остро, по замечанию Губернатора, он стоит в сфере торговли и общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса, пищевой и перерабатывающей промышленности. В этих сферах работает пятая часть занятых в экономике региона.

По информации начальника краевого управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, из общего количества работодателей реального сектора экономики, включенных в региональный реестр социально ответственных и социально ориентированных работодателей, более половины (60%) — представители малого и среднего бизнеса. Большая часть из них — предприятия сельского хозяйства и лесопереработки, обрабатывающих производств.

«В последние годы руководители малых предприятий меняют свое отношение к вопросам проведения специальной оценки условий труда. На начало 2020 года 9,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства провели спецоценку на более чем 146 тысячах рабочих мест, на которых занято почти 192 тысячи работников. Это каждое третье рабочее место и каждый третий, занятый в экономике», — отметила она.

В то же время в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиничного бизнеса, туризма, а также пищевой переработки, по информации краевого управления по труду и занятости населения, «фиксируется наибольшая доля неформальных трудовых отношений». «В связи с этим возникает потребность в координирующих органах, которые объединят и систематизируют потребности малого бизнеса не только в сфере трудовых, но и связанных с ними отношениях, смогут довести существующую проблематику до конкретного решения, как это работает в сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях», — пояснила Надежда Капура.

По итогам заседания принято решение оказывать содействие работодателям, в том числе представителям малого и среднего бизнеса, в создании объединений работодателей. На этом будут сосредоточены совместные усилия краевых объединений работодателей, профсоюзов, Правительства Алтайского края.

Краевые объединения работодателей и профсоюзы продолжат системную работу по увеличению численности членов своих объединений и повышению их роли в регулировании социально-трудовых отношений в организациях. Профильным органам власти поручено оказывать содействие работодателям организаций торговли, гостиничного и туристического бизнеса, пищевой и перерабатывающей промышленности в создании региональных отраслевых объединений.

В завершение заседания Губернатор напомнил, что с 1 апреля в крае стартовал месячник безопасности труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда. Также накануне стартовал краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года».

Очередное заседание трехсторонней комиссии, по словам Виктора Томенко, планируется провести в выездном формате.

Катунь24