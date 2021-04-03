Катунь24: В Алтайском крае банки начали повышать ставки по ипотеке

19 марта Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 4,25 до 4,5 %. Теперь некоторые банки начали корректировать проценты по ипотеке, кредитам и вкладам.

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«Алтайский портал недвижимости» сообщает, что в конце марта банки начали менять условия. Некоторые стали повышать ставки по одним ипотечным продуктам, но повысили по другим, некоторые снизили ставки только на новостройки, а в отдельных случаях имеет место быть и вовсе приостановка приёма заявок по льготной программе.

Корректировки, однако, были едва заметными — максимум на 0,3 %. Как минимум 12 банков оставили проценты неизменными. Средняя ставка по ипотечным программам в начале апреля составляет 7,3 %.

Катунь24