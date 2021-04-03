Катунь24: В России решили ввести новый штраф для нерадивых родителей

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается установить штраф за повторное нарушение родителями своих обязанностей.

Фото: pixabay.com

Автором инициативы выступила член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Чиркова.

Она предлагает скорректировать статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, касающуюся отношения к детям.

Сейчас за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. Но, как считает Ирина Чиркова, «данная мера недостаточно эффективна: для многих родителей указанные суммы являются ничтожными, что подтверждается ежегодной статистикой, полученной по данному составу правонарушения».

Катунь24