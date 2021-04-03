Катунь24: В Славгороде прошло окружное совещание с министром здравоохранения Дмитрием Поповым

Участие в заседании также приняли глава города Славгорода Людмила Подгора и главный врач КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» Дмитрий Григорович. Об этом сообщает Славгородская ЦРБ в своем Instagram-аккаунте.

Фото: instagram.com/scrb_altai

Совещание прошло 26 марта 2021 года. Представители межрайонных центров и центральных районных больниц обсудили вопросы организации оказания медицинской помощи на уровне межрайонных центров, в центральных районных больницах, которые закреплены за окружными учреждениями здравоохранения.

Особое внимание медики и представители власти уделили вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, медицинских кадров и варианты привлечения молодых специалистов, обсудили предстоящие изменения согласно национальному проекту. Кроме того, участники подняли вопрос о медобслуживании жителей населенных пунктов с населением менее 100 человек, где нет собственных фельдшерско-акушерских пунктов или амбулаторий.

После совещания Дмитрий Попов посетил КГБУЗ «СЦРБ» по вопросу реорганизации учреждения как межрайонного центра. В соответствии с планом по реорганизации межрайонных центров в 2021 году принято решение о капитальном ремонте приемного отделения. Также в ближайшее время планируется ремонт первичного нейрососудистого отделения и инфекционного отделения.

Катунь24