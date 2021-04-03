Катунь24: В России выбрали птицу года

Российский союз охраны птиц назвал птицу года: ею стал самый маленький сокол, который обитает в стране, – кобчик.

Фото: Martin Mecnarowski

«В этом году птицей года является кобчик… Это отряд соколообразных. Это самый мелкий сокол у нас, в России», — сообщила председатель бюро Центрального совета Союза охраны птиц России (СОПР) Полина Полежанкина.

По ее словам, численность этих птиц существенно снизилась в России. В 2020 году он был внесен в Красную книгу России. Причины сокращения популяции ученые пока не исследовали.

По своим размерам кобчик чуть меньше голубя. Длина их тела – 25-35 сантиметров. Размах крыльев составляет около 50-70 сантиметров. Вес птицы не превышает 0,2 килограмма. Кобчики – хищники, они питаются в основном крупными насекомыми и мелкими млекопитающими.

Катунь24