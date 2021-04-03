Катунь24: Военные саперы ЦВО подорвали лёд на реках Алтайского края

Саперы произвели подрывы ледового поля площадью около 30 000 квадратных метров на реке Бия в районе населенного пункта Мальцева Курья в Бийском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: Скриншот из видео пресс-службы ЦВО

Подрывная группа, состоящая из специалистов инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа, провела рекогносцировку района проведения взрывных работ, инженерную разведку водной преграды, определила место оборудования подрывной станции и произвела расчет взрывчатых веществ, а также средств взрывания.

Взрывные работы на реке Бия в районе н.п. Мальцева Курья проходили два дня. Саперы подорвали ледовое поле длиной более 1500 метров с общим объемом льда около 19 000 куб. м.

Ранее специалисты инженерно-саперных войск выполнили взрывные работы в поселке Сосновка Красногорского района Алтайского края. В данном районе саперы подорвали ледовое поле площадью около 3000 кв. м.

Работы по разрушению льда выполнялись электрическим способом взрывания. Для устранения ледяных заторов было использовано более 1200 кг тротила, выполнено бурение 490 лунок, толщина льда у которых составляла около 120 см.

В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации в Бийском районе находятся населенные пункты с численностью населения свыше 4 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Решение на проведение подрывных работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Катунь24