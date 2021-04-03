Катунь24: В Алтайском крае открылась регистрация на форум «Алтай. Территория развития»

Форум пройдет с 30 мая по 5 июня. Используя опыт 2020 года, он совместит 2 образовательных формата: онлайн и офлайн-формат и примет участников на новой площадке — озере Ая. В рамках форума пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов.

Форум АТР соберёт более 1000 человек на образовательной программе. С учетом санитарно-эпидемиологических требований очно в форуме примет участие 500 человек, а в онлайн-формате к форуму присоединятся ещё не менее 1000 участников: лидеры муниципальных образований и молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

Участников ждут 10 образовательных площадок, объединенных в два направления: «АТР социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР управленческий: Наука-Бизнес-Государство»:

«Добро, бро» — развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;

«СтудАктив» – развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов;

«МедиаДвиж» – развитие медиа и информационного пространства;

«СО-общество» – развитие некоммерческого сектора и лидеров общественных палат;

«Дружба народов» – гармонизация межнациональных отношений;

«Время науки» – развитие науки и технологий;

«Мой бизнес» – развитие молодёжного предпринимательства;

«Агропрорыв» – развитие сельского хозяйства;

«Муниципальный локомотив» – развитие местного самоуправления;

«Я профи» – развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора экономики.

Сквозными темами форума станут развитие проектной культуры, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений, цели устойчивого развития России и ООН, культура безопасности, Год науки и технологий.

Место проведения форума на озере Ая станет автономной площадкой с современной инфраструктурой, включающей выставочный комплекс, образовательные площадки, коворкинг-зоны, площадки для йоги, спорта, арт-творчества, бассейн, игротеки, АТР-объекты, лофт-площадки, сцену для культурно-творческих мероприятий, зоны питания и проживания.

Регистрация участников форума продлится до 30 апреля на сайте АИС «Молодежь России».

Регистрация участников конкурса грантов в рамках форума продлится до 24 мая на сайте grants.myrosmol.ru.

Катунь24