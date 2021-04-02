Катунь24: В России установили минимальную цену на сигареты

Теперь минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей.

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Стоимость табачной продукции будет рассчитывать Минсельхоз, исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента, передает Парламентская газета.

В 2021 году пачка сигарет не может быть реализована по цене ниже 108 рублей.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее минимальная стоимость сигарет составляла 75 % от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывалась отдельно.

Катунь24