Катунь24: Всё правильно сделала: мошенники пытались похитить у барнаульской пенсионерки полтора миллиона рублей

Но бдительная женщина знала о мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду», поэтому вовремя связалась с близкими и сообщила в полицию.

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Ночью 85-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и шокировал пожилую женщину новостью, что её близкий родственник попал в ДТП. Незнакомец сообщил, что для избежания привлечения к ответственности женщине необходимо перевести 1 500 000 рублей. Пенсионерка тут же позвонила близким и после чего сообщила о произошедшем в полицию.

По её заявлению возбуждено уголовное дело.

«В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Уточните контактные данные собеседника – имя и должность, поинтересуйтесь местом нахождения вашего родственника, про которого идет речь, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях», – напомнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24