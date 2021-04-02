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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае задержали представителя губернатора в региональном Заксобрании

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Сейчас Стелла Штань находится в изоляторе временного содержания.

Фото: altairegion22.ru

Как сообщили в пресс-службе Правительства Алтайского края, губернатора края Виктора Томенка сразу проинформировали о задержании.

Отмечается, что события, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как  Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС

«В действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание», — рассказал пресс-секретарь губернатора края.

Стелла Ивановна Штань родилась 12 июля 1963 года в с. Билибино Билибинского района Магаданской области.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом АКЗС. В 2018 году назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

Катунь24

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