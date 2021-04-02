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Алтайский край

Катунь24: Вячеслав Франк поручил обеспечить надлежащий контроль за уборкой барнаульских дворов от снега

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

31 марта глава Барнаула Вячеслав Франк провёл оперативное совещание по уборке от снега территории города. В нём приняли участие заместители главы города, представители инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, районов города, ЖКХ и дорожных служб.

Фото: официальный сайт Барнаула

Особое внимание на совещании уделили вопросу очистки от снега дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Антон Бенс доложил, что администрациями районов и комитетом ЖКХ города в ежедневном режиме проводятся рейдовые мероприятия, по результатам которых в случаях ненадлежащей очистки дворов от снега и наледи составляются протоколы об административной ответственности, направляются материалы в инспекцию строительного и жилищного надзора. На период 2020-2021 для уборки снега УК и ТСЖ заключены договоры с подрядными организациями на привлечение 78 единиц техники. По его словам, о ненадлежащей уборке снега на территориях многоквартирных домов жители могут сообщить в районные администрации, в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула и в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

Руководитель Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко отметил, что несоблюдение требований по уборке снега является нарушением правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

С января 2021 года в комитет ЖКХ города поступило 74 обращения по несвоевременной очистке от снега в отношении 194 многоквартирных домов. По результатам проверок работы выполнены на 89 домах, работы на 25 домах остаются на контроле в комитете, в отношении 80 домов материалы направлены в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края. 

По состоянию на 31 марта из 1246 кровель очищено 896, из 2743 дворов — 1737. Работы продолжаются в соответствии с утвержденными графиками очистки кровель и дворов.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил главам администраций районов и городскому комитету ЖКХ обеспечить надлежащий контроль за уборкой от снега придомовых территорий и межквартальных проездов, провести анализ обращений граждан о ненадлежащей уборке снега, проработать комплекс мер в отношении недобросовестных управляющих организаций.

Кроме того, для барнаульцев будут разработаны специальные информационные материалы с указанием действий, которые нужно предпринять, если двор многоквартирного дома не очищается от снега, сообщили в администрации города.

Катунь24

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