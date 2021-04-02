Катунь24: Вячеслав Франк поручил обеспечить надлежащий контроль за уборкой барнаульских дворов от снега

31 марта глава Барнаула Вячеслав Франк провёл оперативное совещание по уборке от снега территории города. В нём приняли участие заместители главы города, представители инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, районов города, ЖКХ и дорожных служб.

Фото: официальный сайт Барнаула

Особое внимание на совещании уделили вопросу очистки от снега дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Антон Бенс доложил, что администрациями районов и комитетом ЖКХ города в ежедневном режиме проводятся рейдовые мероприятия, по результатам которых в случаях ненадлежащей очистки дворов от снега и наледи составляются протоколы об административной ответственности, направляются материалы в инспекцию строительного и жилищного надзора. На период 2020-2021 для уборки снега УК и ТСЖ заключены договоры с подрядными организациями на привлечение 78 единиц техники. По его словам, о ненадлежащей уборке снега на территориях многоквартирных домов жители могут сообщить в районные администрации, в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула и в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

Руководитель Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко отметил, что несоблюдение требований по уборке снега является нарушением правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

С января 2021 года в комитет ЖКХ города поступило 74 обращения по несвоевременной очистке от снега в отношении 194 многоквартирных домов. По результатам проверок работы выполнены на 89 домах, работы на 25 домах остаются на контроле в комитете, в отношении 80 домов материалы направлены в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

По состоянию на 31 марта из 1246 кровель очищено 896, из 2743 дворов — 1737. Работы продолжаются в соответствии с утвержденными графиками очистки кровель и дворов.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил главам администраций районов и городскому комитету ЖКХ обеспечить надлежащий контроль за уборкой от снега придомовых территорий и межквартальных проездов, провести анализ обращений граждан о ненадлежащей уборке снега, проработать комплекс мер в отношении недобросовестных управляющих организаций.

Кроме того, для барнаульцев будут разработаны специальные информационные материалы с указанием действий, которые нужно предпринять, если двор многоквартирного дома не очищается от снега, сообщили в администрации города.

Катунь24