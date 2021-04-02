Катунь24: В Барнауле начнут ворошить сугробы и собирать оттаявший мусор

1 апреля в Барнауле стартует месячник весенней санитарной очистки. Он продлится до 30 апреля.

В течение месяца в городе пройдут многочисленные акции по уборке мусора и грязи с улиц, тротуаров, дворов и зеленых уголков, с берегов рек и лесных массивов. Традиционно будут проводиться еженедельные «чистые четверги», первый из которых состоится уже сегодня, 1 апреля, поэтому на территории города будут ворошить снег для ускорения его таяния, очищать опоры освещения и ограждения от объявлений, собирать оттаявший мусор.

Предприятия, организации и учреждения будут приводить в порядок прилегающие территории. Дворники управляющих организаций и ТСЖ продолжат работы по ворошению снега во дворах и на межквартальных проездах, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Планируется, что в работах примут участие более 3,7 тысячи человек. Будет задействовано 50 единиц техники. Общегородской субботник планируется провести 23 апреля.

Катунь24