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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле начал работу еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Он будет принимать пациентов в поселке Южном по адресу: Чайковского, 21.

Фото: Минздрав Алтайского края

Продолжают работу мобильные пункты около торгово-развлекательных центров «Пионер» и «Весна».

Все три комплекса можно посетить с 10:00 до 18:00. Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

По данным регионального Минздрава, за последнюю неделю в край поступило около 40 тысяч комплектов вакцины «Спутник V».

«Этого хватит на всех записавшихся на вакцинацию и даже больше», – отметили в министерстве.

Катунь24

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