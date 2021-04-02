Катунь24: В Барнауле выбрали победителей фестиваля «Издано на Алтае»

Более 700 изданий 2020 года выпуска приняли участие в конкурсной программе 16-го фестиваля книги «Издано на Алтае». 30 марта 2021 года прошла церемония его закрытия. Экспертное жюри присудило победу в нескольких номинациях лучшим из лучших. С авторами книг-лауреатов конкурса встретился корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле выбрали победителей фестиваля «Издано на Алтае»

Особое место среди изданий прошлого года занимают книги проекта «Алтай. Судьба. Эпоха». Они изданы на средства краевого бюджета. Впервые за всю историю фестиваля жюри присудило победу в номинации «Лучшее краеведческое издание» сразу двум книгам. Первая посвящена известному алтайскому писателю, публицисту и краеведу Александру Родионову. Вторая – просветителю и общественному деятелю Василию Штильке. Именно благодаря нему в конце 19 века в Барнауле была создана общественная библиотека. В книгу вошли некоторые малоизвестные для широкой общественности факты биографии Василия Константиновича.

«Всё-таки в литературе было немного лакированное впечатление о нём. Интеллигент, ссыльный, патриот и так далее. Но ведь ему было очень сложно создавать и общество попечения, и строить школы, потому что надо было собирать средства. И особенно строительство Народного дома – ныне филармония. Для такого небольшого города, каким был Барнаул, на 30 тысяч жителей построить такую махину трёхэтажную – это был просто подвиг», – рассказал Валерий Скубневский, профессор Алтайского госуниверситета, соавтор книги «Василий Штильке: гражданский подвиг».

Для книг, изданных в год 75-й годовщины Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, предусмотрели специальную номинацию. Жюри отметило несколько книг-лауреатов, но лидером единогласно признали иллюстрированный каталог «Алтай. Победа – 75» о вкладе нашего региона в общую победу. Его подготовил коллектив Алтайского краеведческого музея.

«Все материалы из фондов нашего краеведческого музея. Прочитав воспоминание, увидев какой-то предмет, документ, мы понимаем, что для них это были не просто слова – «Всё для фронта, всё для победы». Люди отдавали последний кусок хлеба, зерно, молоко, мясо. Всё на фронт», – поделилась Наталья Вакалова, директор Алтайского государственного краеведческого музея.

Издание книги сегодня – процесс трудоёмкий и затратный. Редактура, дизайн, качественная печать требуют значительных ресурсов. Книги на Алтае издаются не только на бюджетные и грантовые средства, но и благодаря помощи меценатов. Среди них Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.

«Фестиваль «Издано на Алтае» – один из самых масштабных культурных проектов нашего края. Барнаульский завод АТИ уже на протяжении 4 лет поддерживает проведение данного фестиваля и помогает издавать книги алтайских писателей. И, конечно, мы желаем данному проекту развития и процветания», – отметил Артём Шамков, генеральный директор Барнаульского завода АТИ.

Всего жюри вручило призы и дипломы лауреатов авторам изданий в 6 номинациях. Пандемия и санитарные ограничения не помешали фестивалю этого года стать ярким и насыщенным. Состоялось более 70 мероприятий на площадках 23 библиотек региона: это презентации книг, встречи с писателями и онлайн-общение с московским литературным критиком Галиной Юзефович. Организаторы, меценаты и авторы не прощаются, ровно через год им снова будет что обсудить, ведь ежегодно на Алтае из печати выходят сотни изданий. А значит, фестивалю суждено расти и развиваться.

Катунь24