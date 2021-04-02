Катунь24: В Барнауле выбрали победителей фестиваля «Издано на Алтае»

Более 700 изданий 2020 года выпуска приняли участие в конкурсной программе 16-го фестиваля книги «Издано на Алтае». 30 марта 2021 года прошла церемония его закрытия. Экспертное жюри присудило победу в нескольких номинациях лучшим из лучших. С авторами книг-лауреатов конкурса встретился корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский.
Фото: Катунь 24
Особое место среди изданий прошлого года занимают книги проекта «Алтай. Судьба. Эпоха». Они изданы на средства краевого бюджета. Впервые за всю историю фестиваля жюри присудило победу в номинации «Лучшее краеведческое издание» сразу двум книгам. Первая посвящена известному алтайскому писателю, публицисту и краеведу Александру Родионову. Вторая – просветителю и общественному деятелю Василию Штильке. Именно благодаря нему в конце 19 века в Барнауле была создана общественная библиотека. В книгу вошли некоторые малоизвестные для широкой общественности факты биографии Василия Константиновича.
«Всё-таки в литературе было немного лакированное впечатление о нём. Интеллигент, ссыльный, патриот и так далее. Но ведь ему было очень сложно создавать и общество попечения, и строить школы, потому что надо было собирать средства. И особенно строительство Народного дома – ныне филармония. Для такого небольшого города, каким был Барнаул, на 30 тысяч жителей построить такую махину трёхэтажную – это был просто подвиг», – рассказал Валерий Скубневский, профессор Алтайского госуниверситета, соавтор книги «Василий Штильке: гражданский подвиг».
Для книг, изданных в год 75-й годовщины Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, предусмотрели специальную номинацию. Жюри отметило несколько книг-лауреатов, но лидером единогласно признали иллюстрированный каталог «Алтай. Победа – 75» о вкладе нашего региона в общую победу. Его подготовил коллектив Алтайского краеведческого музея.
«Все материалы из фондов нашего краеведческого музея. Прочитав воспоминание, увидев какой-то предмет, документ, мы понимаем, что для них это были не просто слова – «Всё для фронта, всё для победы». Люди отдавали последний кусок хлеба, зерно, молоко, мясо. Всё на фронт», – поделилась Наталья Вакалова, директор Алтайского государственного краеведческого музея.
Издание книги сегодня – процесс трудоёмкий и затратный. Редактура, дизайн, качественная печать требуют значительных ресурсов. Книги на Алтае издаются не только на бюджетные и грантовые средства, но и благодаря помощи меценатов. Среди них Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
«Фестиваль «Издано на Алтае» – один из самых масштабных культурных проектов нашего края. Барнаульский завод АТИ уже на протяжении 4 лет поддерживает проведение данного фестиваля и помогает издавать книги алтайских писателей. И, конечно, мы желаем данному проекту развития и процветания», – отметил Артём Шамков, генеральный директор Барнаульского завода АТИ.
Всего жюри вручило призы и дипломы лауреатов авторам изданий в 6 номинациях. Пандемия и санитарные ограничения не помешали фестивалю этого года стать ярким и насыщенным. Состоялось более 70 мероприятий на площадках 23 библиотек региона: это презентации книг, встречи с писателями и онлайн-общение с московским литературным критиком Галиной Юзефович. Организаторы, меценаты и авторы не прощаются, ровно через год им снова будет что обсудить, ведь ежегодно на Алтае из печати выходят сотни изданий. А значит, фестивалю суждено расти и развиваться.