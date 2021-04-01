Катунь24: Видео: в Алтайском крае проходят учения Ракетных войск стратегического назначения

Более трёх тысяч человек приняли участие в командно-штабных учениях Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Столь масштабная тренировка с применением самых современных российских ракетных комплексов «Ярс» проводится в регионе впервые.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Видео: в Алтайском крае проходят учения Ракетных войск стратегического назначения

Комплекс «Ярс» — новое слово в ракетостроении, наследник легендарного «Тополя-М». Точные тактико-технические характеристики держат в строжайшем секрете, однако известно, что общая масса мобильной платформы вместе с ракетой — более 100 тонн. Восьмиосное шасси позволяет эффективно маневрировать на пересечённой местности и в лесу. Всё это военные продемонстрировали в ходе учений.

Учения максимально приближены к условиям реальных боевых действий. Поэтому сигнал выдвигаться на полевые позиции для развёртывания мобильных пусковых комплексов может поступить в любое время суток. Так проверяют дисциплину в войсках и их боеготовность. Боевой расчёт отправился на боевое дежурство глубокой ночью.

Для противодействия возможным диверсиям боевой расчёт сопровождает специальная техника: она способна противостоять атакам с применением взрывных устройств, стрелкового, химического и биологического оружия. Первой в колонне идёт машина дистанционного разминирования «Листва». Электроника и сенсоры способны обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров. Их можно разрушить путём подрыва или выжечь микросхемы блока управления мощным пучком сверхвысокочастотного излучения. Как в вашей микроволновой печи, только направленно и с огромной мощностью.

Не обойтись и без подразделений для борьбы с живой силой. Действия спецназа также отработали в ходе учений. По легенде, на боевой расчёт после серии неудавшихся подрывов напали диверсанты. Бойцы успешно отразили нападение и защитили колонну техники. Подобные тренировки идут регулярно, ведь высокая боеготовность армии — один из залогов безопасности страны и народа. В современном нестабильном мире ракетный щит, словно незримый купол, гарантирует суверенитет России и спокойствие её граждан.

Катунь24