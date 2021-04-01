Катунь24: В Рубцовске полицейские несколько часов продержали в наркодиспансере мужчину с инсультом

Следователи начали проверку.

Фото: Следком по Алтайскому краю

В одном из СМИ появилось сообщение жителя края, по словам которого сотрудники полиции доставили его отца, водителя такси, в наркологический диспансер, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения. Лишь спустя продолжительное время полицейские и сотрудники наркодиспансера заметили ухудшение состояния здоровья мужчины и вызвали скорую помощь.

Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает региональный Следком.

Катунь24