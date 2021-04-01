Катунь24: В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Вакцина носит название «Карнивак-Ков», ее разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных.

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Сейчас «Карнивак-Ков» является первым и единственным в мире профилактическим препаратом для животных.

Замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что клинические испытания вакцины начались в октябре 2020 года. В них приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. В результате ученым удалось выяснить, что вакцина безвредна и имеет высокую иммуногенную активность. У всех подопытных были выработаны антитела к COVID-19.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности», — заявил специалист журналистам РИА Новости.

Сейчас ученые продолжают изучать продолжительность выработанного иммунитета. По словам Савенкова, сейчас этот показатель составляет не менее шести месяцев. Планируется, что массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле 2021 года.

Катунь24