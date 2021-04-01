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Алтайский край

Катунь24: В России решили наказывать водителей за высадку детей-безбилетников

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении на заседании 6 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте палаты. Он напомнил, что «с 7 марта вступил в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых».

«Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы со своей стороны считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка. Депутаты Госдумы подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил спикер.

Если закон найдет поддержку, штраф для водителей, кондукторов и контролеров может составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Точную дату обсуждения инициативы определит Совет Думы на заседании 5 апреля.

Катунь24

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