Катунь24: В России решили наказывать водителей за высадку детей-безбилетников

Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении на заседании 6 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте палаты. Он напомнил, что «с 7 марта вступил в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых».

«Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы со своей стороны считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка. Депутаты Госдумы подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил спикер.

Если закон найдет поддержку, штраф для водителей, кондукторов и контролеров может составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Точную дату обсуждения инициативы определит Совет Думы на заседании 5 апреля.

Катунь24