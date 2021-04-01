Катунь24: В Барнауле закрыли еще одно кладбище

Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.
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Согласно документу, с 31 марта 2021 года будет закрыто Гоньбинское кладбище (Гоньбинский тракт, 1к). Причина закрытия — превышение плотности захоронений.
На кладбище остались участки, зарезервированные для погребения близких родственников усопшего. Также можно проводить погребение в семейных захоронениях и погребение урн с прахом после кремации в родственные могилы.
Отметим, в Барнауле есть три действующих кладбища: Михайловское, Черницкое и Власихинское (официально здесь проводят только подзахоронения).