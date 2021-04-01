Катунь24: В Алтайском крае ведется подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся в 2021 году

Сегодня, 31 марта 2021 года, на заседании правительства Алтайского края был рассмотрен вопрос о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2021 году.

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Заседание прошло под руководством губернатора края Виктора Томенко.

В 2020 году регион показал высокие результаты подготовки и проведения экзаменов, качества знаний выпускников. По оценке Рособрнадзора, Алтайский край занял второе место по качеству проведения организационно-технических процедур, объективности проведения ЕГЭ среди всех регионов страны.

В 2021 году также стоит задача по обеспечению качества и объективности проведения государственной итоговой аттестации для более чем 12,5 тысячи выпускников 11-х классов и свыше 23 тысяч выпускников 9-х классов.

Министр образования Максим Костенко отметил, что в этом году ГИА будет проходить в 11-й раз. Во всех 100 % пунктах проведения экзаменов созданы безопасные условия и соблюдены необходимые санитарные меры. Как и в предыдущие годы, для обеспечения прозрачности и открытости процедуры проведения ЕГЭ все пункты проведения экзаменов обеспечат средствами видеонаблюдения – на эти цели направляется свыше 28 млн рублей. Во всех аудиториях, где будут проходить экзамены, видеонаблюдение будет производиться в режиме онлайн.

В текущем году будут использоваться технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях, а также сканирования работ участников в штабах пунктов проведения экзаменов во всех массовых ППЭ.

При проведении ГИА будут использованы новые технологии. Основным нововведением в 2021 году станет проведение экзамена по информатике в компьютерной форме (в следующем году присоединятся химия и биология). В связи с этим потребовалось дополнительное оснащение пунктов приёма экзаменов. Оперативно из краевого бюджета на эти цели выделено 37 млн рублей.

«Почти 600 единиц компьютерной техники ушло в муниципальные школы края для организации экзамена по информатике», — сообщил Максим Костенко.

Важное изменение планируется в 2024 году. Федеральный центр тестирования планирует переход всех регионов на технологию передачи экзаменационных материалов через интернет и сканирование экзаменационных работ непосредственно в аудиториях сдачи экзаменов.

В целом, по информации министра финансов края Данила Ситникова, в текущем году на проведение государственной итоговой аттестации за счет всех источников финансирования предусмотрено 90 млн рублей, что существенно выше, чем в предыдущие годы (2019 год – 61,5 млн рублей, 2020 год – 68,7 млн рублей).

На заседании правительства края прозвучало также предложение об увеличении доплат экспертам предметных комиссий, проверяющим экзаменационные работы, и педагогическим работникам, участвующим в организации и проведении ГИА. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается профильными ведомствами – Минфином и Минобрнауки края.

Виктор Томенко напомнил, что по итогам прошедшего учебного года алтайская система образования получила высокие оценки со стороны Рособрнадзора и Минпросвещения.

«Работу органов краевой власти и местных властей оценивают разные инстанции и разные стороны процесса – родители, учащиеся, общественные объединения. Для того чтобы оценка была объективной, надо учесть позицию всех сторон, в том числе профессионалов-экспертов. Несмотря на столь существенное улучшение результатов по сравнению с другими регионами, остается масса вопросов, над которыми еще надо работать. Работа эта спланирована и будет вестись, никто не собирается почивать на лаврах», — отметил губернатор.

Справка: В 2020 году в Алтайском крае итоги единого государственного экзамена по большинству учебных предметов улучшены: более чем на 3 % увеличился средний балл по русскому языку, химии, литературе, географии, английскому языку. Максимальный результат в 100 баллов получил 121 участник ЕГЭ (на 60 % больше, чем в 2019 году).

Для оказания всесторонней помощи выпускникам общеобразовательных организаций в подготовке к сдаче экзаменов в регионе созданы автоматизированные информационные системы – АИС «Региональная информационная система мониторинга оценки качества образования и ГИА», АИС «Региональная система проверки-перепроверки работ ВПР», проект «Cдадим экзамены вместе» и другие ресурсы.

С целью организации взаимодействия и координации деятельности органов власти и организаций, участвующих в подготовке и проведении ГИА, на территории Алтайского края третий год работает межведомственная рабочая группа. Взаимодействие обеспечивает оперативное решение вопросов в сфере информационного сопровождения ГИА, обеспечения безопасности в пунктах проведения экзаменов, соблюдение требований информационной безопасности.

Катунь24