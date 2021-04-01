Катунь24: В селе Алтайского края таксист врезался в дом

О происшествии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария произошла сегодня, 31 марта 2021 года. Как сообщают очевидцы, в селе Гуселетово таксист врезался в деревянный частный дом.

По предварительным данным, сегодня около 7:00 минут на 14 км автодороги «Романово-Гуселетово-Бурановка» водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Октавия», следуя со стороны села Мормыши в сторону села Романово, не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, врезавшись в нежилой дом. Информацию сообщили администрации паблика «Инцидент Барнаул» в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ОБНОВЛЕНО: В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Катунь24