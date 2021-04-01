Катунь24: В России решили штрафовать граждан, выбрасывающих животных на улицу

Автор идеи, сенатор Александр Башкин считает, что эта мера позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах.

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Он предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьёзные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.

По мнению Башкина, эта мера позволит сократить популяцию бездомных кошек и собак, а также предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и дальнейшее содержание в приютах.

«Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и ее владельца, а также серьёзные штрафы для таких горе-хозяев», — подчеркнул Башкин.

Сенатор также отметил, что эти штрафы не надо рассматривать как наказание.

«Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак», — сказал он.

Собираемые штрафы следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах.

«Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет», — цитирует Башкина РИА Новости.

Также автор идеи выступил за обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование, по его мнению, это сделает более ответственными хозяев собак и кошек.

«Многие заводят животное, не взвесив все за и против, под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребёнка. Но если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставить их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное», — заявил сенатор.

Катунь24